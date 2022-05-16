В Башкирии изменился состав подарочного набора для новорожденных
16:34, 16 май 2022
Этой весной в Башкирии изменился состав подарочного набора для новорожденных.
Теперь подарок включает в себя восемь предметов: сумка, вязаный комбинезон, шапочка, уголок, кофточка, ползунки, пожарный извещатель, стеганое одеяло. Все компоненты комплекта для новорожденных хорошего качества и произведены в уфимском предприятии «Агидель», рассказали в минздраве РБ.
Напомним, с 2001 года всем малышам, родившимся в местных роддомах, власти республики дарят корзину с первым необходимым. Состав и себестоимость набора периодически меняется. В 2021 году в набор входило шесть предметов: уголок, кофточка, ползунки, шапочка, плед, пожарный извещатель.