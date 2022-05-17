В Башкирии надолго сохранится холодная и дождливая погода

09:05, 17 май 2022

В Башкирии холодная и дождливая погода сохранится еще довольно продолжительное время. По данным регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, потепления в ближайшие дни не ожидается.







Так, согласно прогнозу региональных синоптиков, на наступившей неделе территория Башкирии по-прежнему будет находиться в области пониженного давления. Существенных изменений в характере погоды не ожидается. С 17 по 19 мая в республике будут идти дожди различной интенсивности, местами с грозами, днем возможен град. Среднесуточные температуры воздуха будут на два-четыре градуса ниже нормы. В ночные часы температура воздуха ожидается в пределах +2, +7 градусов, местами до +9 градусов, днем столбик термометра будет подниматься до +11, +16 градусов. К концу рабочей недели температура воздуха понизится, ночью при прояснениях возможны заморозки на поверхности почвы.





Напомним, ранее профессор, доктор географических наук, заведующий кафедрой гидрологии и геоэкологии Башкирского государственного университета Ауфар Гареев рассказал «Электрогазете», что в мае еще возможны затоки холода. При этом температура воздуха может понижаться до -2,-3 градусов в ночные часы. Лето, по его данным, будет отличаться от предыдущего. Прошлое лето было жарким и засушливым. Но двух подряд засушливых лета в Башкирии, как правило, не бывает. Поэтому в этом году нужно готовиться к тому, что лето будет более влажным, и осадков выпадет больше.



Во время пресс-конференции ТАСС прогноз на грядущее лето дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он сообщил, что низких температур летом не будет. В июне в северной половине европейской территории России, на Урале, в Западной Сибири, на северной половине Красноярского края и в других регионах температурный режим ожидается выше нормы. В июле и августе тоже низких и холодных температур не прогнозируется. Температурный фон будет около и выше нормы.









По предварительным данным портала Гисметео, существенного потепления в мае ожидать не стоит. Температура воздуха выше +19 градусов не поднимется. Все дни прогнозируются дожди различной степени интенсивности. Июнь по предварительному прогнозу тоже будет прохладным и дождливым.

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Фото: из открытых источников