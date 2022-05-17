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Из Башкирии в регионы Донбасса вывозят врачей и дорожников

Из Башкирии в регионы Донбасса вывозят врачей и дорожников

09:32, 17 май 2022

На прошлой неделе в составе гуманитарного конвоя из Башкирии в ЛНР были доставлены врачи и дорожники. Об этом на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве республики рассказал председатель регионального Государственного комитета по ЧС Фарит Гумеров.

В город Красный луч Луганской Народной республики, как рассказал чиновник, также были доставлены дорожно-строительная техника, медицинские модули и гуманитарный груз.

– Вчера прибывшими хирургами были сделаны первые операции, коммунальщиками начата подготовка участков для монтажа детских площадок, дорожниками – ремонт дорог, – сообщил Гумеров.
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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Александр ДАНИЛОВ
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