Стал известен график проведения сабантуев в Башкирии в 2022 году

11:07, 17 май 2022

В Башкирии определились с датами проведения сабантуев в районах. Соответствующий документ опубликован на региональном портале правовой информацией за подписью главы республики Радия Хабирова.







Из опубликованного документа следует, что муниципалитетам теперь нужно утвердить предложенный график, правительству республики – организовать его проведение в соответствии с правилами безопасности из-за коронавируса. Администрация главы Башкирии отвечает за список должностных лиц, которые примут участие в мероприятиях. Минздрав Башкирии и МВД Башкирии должны обеспечить дежурство сотрудников на сабантуях и безопасность участников.



График сабантуев:

25 мая – Зилаирский район;

3 июня – Сибай;

4 июня – Архангельский район, Альшеевский район, Аургазинский, Баймакский, Бакалинский, Балтачевский, Бижбулякский, Гафурийский, Давлекановский, Дюртюлинский, Калтасинский, Кармаскалинский, Мелеузовский, Миякинский, Федоровский районы;

11 июня – Абзелиловский, Аскинский, Белокатайский, Белорецкий, Бирский, Благоварский, Благовещенский, Бурзянский, Ермекеевский, Зианчуринский, Иглинский, Илишевский, Кигинский, Краснокамский, Кушнаренковский, Мечетлинский, Мишкинский, Нуримановский, Салаватский, Стерлибашевский, Татышлинский, Туймазинский, Уфимский, Учалинский, Хайбуллинский, Чекмагушевский, Чишминский, Янаульский районы;





12 июня – Дуванский;

18 июня – Межгорье, Белебеевский, Буздякский, Бураевский, Ишимбайский, Караидельский, Стерлитамаский, Шаранский районы.

Напомним, что в дни проведения сабантуев в районах будет запрещена продажа алкоголя в розничных магазинах.





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