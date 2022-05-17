Стал известен график проведения сабантуев в Башкирии в 2022 году
11:07, 17 май 2022
В Башкирии определились с датами проведения сабантуев в районах. Соответствующий документ опубликован на региональном портале правовой информацией за подписью главы республики Радия Хабирова.
Из опубликованного документа следует, что муниципалитетам теперь нужно утвердить предложенный график, правительству республики – организовать его проведение в соответствии с правилами безопасности из-за коронавируса. Администрация главы Башкирии отвечает за список должностных лиц, которые примут участие в мероприятиях. Минздрав Башкирии и МВД Башкирии должны обеспечить дежурство сотрудников на сабантуях и безопасность участников.
График сабантуев:
25 мая – Зилаирский район;
3 июня – Сибай;
4 июня – Архангельский район, Альшеевский район, Аургазинский, Баймакский, Бакалинский, Балтачевский, Бижбулякский, Гафурийский, Давлекановский, Дюртюлинский, Калтасинский, Кармаскалинский, Мелеузовский, Миякинский, Федоровский районы;
11 июня – Абзелиловский, Аскинский, Белокатайский, Белорецкий, Бирский, Благоварский, Благовещенский, Бурзянский, Ермекеевский, Зианчуринский, Иглинский, Илишевский, Кигинский, Краснокамский, Кушнаренковский, Мечетлинский, Мишкинский, Нуримановский, Салаватский, Стерлибашевский, Татышлинский, Туймазинский, Уфимский, Учалинский, Хайбуллинский, Чекмагушевский, Чишминский, Янаульский районы;
12 июня – Дуванский;
18 июня – Межгорье, Белебеевский, Буздякский, Бураевский, Ишимбайский, Караидельский, Стерлитамаский, Шаранский районы.
Напомним, что в дни проведения сабантуев в районах будет запрещена продажа алкоголя в розничных магазинах.