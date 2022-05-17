Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Артур Саитов

19:57, 17 май 2022

Еще один уроженец Башкирии погиб во время спецоперации на Украине, Артуру Саитову было всего 25 лет. Прискорбную новость сообщил Фидан Ишемгулов, глава администрации Шаранского района, откуда был родом Артур.







- С глубочайшим прискорбием сообщаю, что при исполнении служебного долга в ходе специальной операции на Украине, проявив мужество и героизм, погиб наш земляк Саитов Артур Витальевич, - написал чиновник у себя в соцсетях.



Погибший родился в деревне Новотумбагушево. После окончания школы поступил учиться в Рязанское высшее десантное командное училище. В 2017 году проходил службу в 30-ой отдельной мотострелковой бригаде на должности старшего техника второй мотострелковой роты первого мотострелкового батальона. Принимал участие в спецоперации с 11 марта.





- Никакими словами не передать боль и горечь этой невосполнимой утраты. Выражаю искренние соболезнования родителям - Виталию Александровичу, Фаиме Гумеровне, сестре Айгуль, всем родным и близким. Вечная слава и светлая память герою, - соболезнует глава района.



Известно также время и место прощания с Артуром. Оно пройдет 19 мая, в четверг, на площади перед сельским домом культуры деревни Старотумбагушево.

Читайте также: Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Изгар Шайхлисламов

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram