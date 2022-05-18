Жительница Башкирии сбежала с двумя детьми от мужа-силовика, из-за регулярных побоев
09:00, 18 май 2022
Жительница Уфы заявила о домашнем насилии и попросила защиты. Она обнародовала свою историю, обратившись к телеканалу «Вся Уфа».
По ее словам, на протяжении 11 лет муж избивал её и двух сыновей. Она неоднократно обращалась в полицию, но дело не возбуждали, якобы из-за положения ее мужа, заявила она журналистам.
«Он угрожал мне убийством, он угрожал убийством моим родственникам. Угрожал, что вывезет детей в другой регион, что я никогда их не увижу. Я в это верила, очень боялась, ничего сделать не могла», – рассказала женщина.
О том, что отец держит в страхе семью, узнал школьный психолог от сына женщины по рисунку семьи. После огласки, муж выгнал жену из дома, она чудом смогла забрать детей и сбежать, сообщает телеканал.
Уфимка обратилась в полицию и следственное управление. Женщина подала на развод. Она через суд отстаивает права на детей, так как опасается, что супруг увезет их из Башкирии.
Ее муж не стал общаться с журналистами, ответив лишь, что по всем вопросам они могут обращаться в пресс-службу МВД.
В пресс-службе МВД по РБ прокомментировали ситуацию.
«Подразделением собственной безопасности МВД по Республике Башкортостан проведена проверка по жалобе уфимки. В ходе проверки ее доводы не нашли своего подтверждения. Материалы ОРЧ СБ МВД по РБ направлены для принятия решения в территориальное подразделение Следственного комитета России», - заявили в пресс-службе МВД по РБ.