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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Тимур Хайруллин

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Тимур Хайруллин

18:50, 18 май 2022

В селе Миндяк Учалинского района Башкирии простились с Тимуром Хайруллиным, который погиб на территории Украины в ходе специальной военной операции российской армии. Об этом сегодня рассказали в районной администрации.

По словам чиновников, молодой человек служил старшиной в мотострелковом отделении Северного флота. Погиб он 10 мая.

— Указом президента Российской Федерации Тимур Хайруллин награжден орденом Мужества посмертно, — заявила пресс-служба района.


Тимур Хайруллин родился 2 марта 1995 года. В 2011 году окончил миндякскую среднюю школу. Следующие три года обучался в Белорецком металлургическом колледже по специальности «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». В ноябре 2016 года заключил контракт на 3 года о прохождении военной службы. Спустя 5 лет, в мае 2021 года, подписал очередное соглашение.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Учалинский район Республики Башкортостан / Vk.com
Теги: Учалинский район Погибшие на Украине
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