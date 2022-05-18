В Башкирии простились с добровольцем Донбасса

21:10, 18 май 2022

В Уфе 16 мая скончался после продолжительной болезни в возрасте 55 лет доброволец Донбасса Рафаэль Ахметьянов. Близкие умершего сообщили, что мужчина с января боролся с заболеванием сердца.







– С января месяца он болел (сердце). Всё это время, с начала спецоперации до сегодняшнего дня, он очень сильно переживал, что не может поехать на Донбасс (а был он там за 8 лет много раз, как волонтёр, и много кому помог). Переживал, что не может никому помочь, так как сам с января болел, не работал и нуждался в помощи, – поделилась его близкая подруга Лика К.



Рафаэль Ахметьянов пока мог, был добровольцем на Донбассе, помогал мирным жителям с продуктами, деньгами и гуманитарной помощью, рассказали в его окружении.





– Огромное количество было предоставлено финансовой помощи людям Донбасса из личных денежных средств Рафаэля. Километры гуманитарной помощи, которую перевозил Рафаэль за свои деньги, которые он копил, работая на заводе в Уфе. Светлый, хороший человек, с огромным добрым сердцем. Это беда, – рассказала Евгения.



Похороны Рафаэля прошли сегодня, 18 мая. Проводить мужчину пришли его близкие, знакомые и все, кто его уважал.

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Фото: соцсети