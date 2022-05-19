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Погода в Башкирии 19 мая 2022 года: ветер, дожди и град

Погода в Башкирии 19 мая 2022 года: ветер, дожди и град

08:06, 19 май 2022

Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на ближайшие два дня. Синоптики сообщили, что 19 и 20 мая ожидаются дожди и град. 

19 мая по прогнозу будут кратковременные дожди. Ветер синоптики пообещали западный умеренный. Температура воздуха днем +11,+16°.

20 мая местами пройдет град, обещают также и дожди. Ветер будет западный умеренный, днем возможны сильные порывы.  Температура воздуха ночью +1,+6°, днем +7,+12°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
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Источник: gorobzor.ru
Фото: pixabay
Теги: погода
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