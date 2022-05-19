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Жители Башкирии массово жалуются на отказы в выплатах соцпособий

Жители Башкирии массово жалуются на отказы в выплатах соцпособий

12:02, 19 май 2022

Жители Башкирии массово возмутились отказами в выплатах специальных пособий. Они обратились к Радию Хабирову за справедливостью.

«Подала заявление на пособие от 8 до 17 лет — пришёл второй раз отказ. Мы многодетная малоимущая семья. Семеро детей, муж работает, я в декретном дома с детьми. Как они вообще считают доход? Пожалуйста, пересмотрите моё заявление», — написала Дилара Ю.

«Как всегда проблемы с выплатами. До ПФР не дозвониться. Пенсию всегда получаю 17 числа, но в этот раз ни 17, ни 18 мая не пришла пенсия. Как быть? Приходить должна на карту Мир, но увы и ах — ничего нет», — пожаловалась Елизавета Г.


«С 5 апреля заявление от 3 до 7 лет висит на рассмотрении после продления. Звонила на горячую линию — сказали предварительно одобрено, находится на проверке у начальника. Уже полмесяца на проверке. Сколько можно ждать ответа?», — возмутилась Айгуля Г.

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Источник: news102.ru
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