Погода в Башкирии 20 мая 2022 года: похолодание
08:06, 20 май 2022
Башгидрометцентр сообщил, что в выходные, 21 и 22 мая, а также в начале следующей недели в регионе ожидается похолодание. Такую ситуацию синоптики связывают с затоком арктической воздушной массы.
По данным метеорологов, температура воздуха ночью понизится до 0,+5°, при прояснения опустится до до -3°, днем будет до +6,+12°.
В ведомстве отметили, что такая температура в конце мая ниже нормы на 5-7°. Обещают также, что в тыловой части циклона пройдут дожди, местами возможен снег и град.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
gorobzor.ru
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