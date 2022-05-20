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Погода в Башкирии 20 мая 2022 года: похолодание

Погода в Башкирии 20 мая 2022 года: похолодание

08:06, 20 май 2022

Башгидрометцентр сообщил, что в выходные, 21 и 22 мая, а также в начале следующей недели в регионе ожидается похолодание. Такую ситуацию синоптики связывают с затоком арктической воздушной массы. 

По данным метеорологов, температура воздуха ночью понизится до 0,+5°, при прояснения опустится до до -3°, днем будет до +6,+12°. 

В ведомстве отметили, что такая температура в конце мая ниже нормы на 5-7°. Обещают также, что в тыловой части циклона пройдут дожди, местами возможен снег и град. 

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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