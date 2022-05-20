В Башкирии простились с погибшим в ходе военной спецоперации Артуром Саитовым

14:08, 20 май 2022

Накануне, 19 мая, в Шаранском районе простились с 25-летним прапорщиком контрактной службы Артуром Саитовым, который погиб во время спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Курултая Башкирии. Похороны прошли в селе Старотумбагушево.







«Артур заслужил признание командиров и однополчан отличной службой, мужеством и силой духа. Он всегда с честью выполнял воинский долг в разных уголках планеты. Служил, в том числе, в Таджикистане, с марта этого года участвовал в спецоперации по защите Донбасса. Республика гордится такими воинами», – сказал вице-спикер Курултая Рустам Ишмухаметов.



Артур Саитов вырос в Шаранском районе, его характеризуют как человека с высокими нравственными ценностями и лидерскими качествами. В сообщении парламента указано, что все уважали и любили погибшего, ценили его за трудолюбие и отзывчивость.





«Все уважали и любили его. Защита Отечества была его сознательным решением, он выбрал благородную профессию, которая пользовалась уважением во все времена. Успешно отучился в Рязанском высшем десантном командном училище, а десант – элита нашей армии», – отметил Ишмухаметов.

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