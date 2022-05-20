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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Сергей Степанов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Сергей Степанов

18:36, 20 май 2022

В Уфе 19 мая прошла траурная церемония прощания с 25-летним младшим сержантом Сергеем Степановым. Как сообщает администрация Орджоникидзевского района города, Сергей погиб 18 марта 2022 года в ходе специальной военной операции в Украине.

Прощальную речь произнесли вице-премьер правительства РБ Ирек Сагитов, мэр города Ратмир Мавлиев, военный комиссар полковник Михаил Блажевич, а также директор школы №56 Елена Ракицкая.

Военного похоронили в Чишминском районе республики. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: администрация Орджоникидзевского района Уфы
Теги: Уфа Погибшие на Украине
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