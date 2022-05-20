Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Сергей Степанов
18:36, 20 май 2022
В Уфе 19 мая прошла траурная церемония прощания с 25-летним младшим сержантом Сергеем Степановым. Как сообщает администрация Орджоникидзевского района города, Сергей погиб 18 марта 2022 года в ходе специальной военной операции в Украине.
Прощальную речь произнесли вице-премьер правительства РБ Ирек Сагитов, мэр города Ратмир Мавлиев, военный комиссар полковник Михаил Блажевич, а также директор школы №56 Елена Ракицкая.