Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Сергей Степанов

18:36, 20 май 2022

В Уфе 19 мая прошла траурная церемония прощания с 25-летним младшим сержантом Сергеем Степановым. Как сообщает администрация Орджоникидзевского района города, Сергей погиб 18 марта 2022 года в ходе специальной военной операции в Украине.



Прощальную речь произнесли вице-премьер правительства РБ Ирек Сагитов, мэр города Ратмир Мавлиев, военный комиссар полковник Михаил Блажевич, а также директор школы №56 Елена Ракицкая.



Военного похоронили в Чишминском районе республики.



Читайте также: В Башкирии простились с погибшим в ходе военной спецоперации Артуром Саитовым

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: администрация Орджоникидзевского района Уфы