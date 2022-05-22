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Несколько районов Башкирии завалило снегом

Несколько районов Башкирии завалило снегом

11:41, 22 май 2022

Накануне, 21 мая, жители нескольких районов Башкирии рассказали о снежной стихии. В населённых пунктах образовался снежный покров.

В частности, фотографиями поделились жители Белорецкого, Учалинского и Абзелиловского районов. На кадрах хорошо заметно, что дома буквально завалило снегом. Снежный покров, конечно, временный.

Сегодня, 22 мая, синоптики обещают небольшие дожди, в некоторых районах умеренные, а в некоторых населенных пунктах дожди со снегом. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем местами порывы до сильного. При прояснениях заморозки в воздухе и на поверхности почвы составят до -3°С, днём температура воздуха поднимется до +7, +12°С.








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Источник: bash.news
Теги: погода
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