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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Артур Батыров

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Артур Батыров

14:12, 22 май 2022

В ходе военной спецоперации на Украине погиб еще один уроженец Республики Башкортостан. О смерти военнослужащего рассказали в администрации Давлекановского района. Прощание с ним пройдет 23 мая в 11:30 в районном Доме культуры.

«Тяжелая утрата. В ходе специальной военной операции в Украине героически погиб наш земляк – командир мотострелкового взвода гвардии старший лейтенант Батыров Артур Артурович. Приносим искренние соболезнования родным и близким Артура Батырова», – сообщили в районной администрации.


Батыров Артур Артурович родился 19 октября 1993 года в Давлеканово. Он учился в лицее № 4, после с отличием окончил профессиональное училище № 103. На срочную службу Артур Батыров был призван в 2012 году. А в 2013 году он стал курсантом Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева. В 2019 году уроженец Башкирии будучи офицером продолжил службу в ВС РФ.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: администрация Давлекановского района
Теги: Давлекановский район Погибшие на Украине
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