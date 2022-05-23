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Погода в Башкирии 23 мая 2022 года: холодно и пасмурно

Погода в Башкирии 23 мая 2022 года: холодно и пасмурно

07:30, 23 май 2022

В понедельник 23 мая в Башкирии ожидается холодная и пасмурная погода.

Погода в Башкирии не перестает удивлять. Несмотря на жаркое начало мая, ближе к его концу все кардинально поменялось. По республике ударили морозы и дожди, а на юге выпал снег. 23 мая похожая погода сохранится.

По данным Башгидромета, в понедельник жителей республики ожидают дожди (ночью со снегом) и западный ветер. Температура воздуха ночью упадет до -3 градусов, а днем столбик термометра поднимется до отметки в +15 градусов.

В столице Башкирии также обещают прохладную погоду и дожди. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +5 до +8 градусов.


Федеральный Росгидромет предупреждает жителей Башкирии об оранжевом уровне опасности из-за сильных ночных заморозков.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: pixabay
Теги: погода
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