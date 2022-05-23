Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Фидарис Ахметов

12:13, 23 май 2022

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Татышлинского района Башкирии Фидарис Ахметов. Ему было 35 лет.







Младший сержант Фидарис Ахметов служил в рядах ВС РФ по контракту мастером отделения разведывательного батальона.



«До последней минуты своей жизни он остался верным своей присяге – защищать Родину. Сложно найти слова в такие тяжелые минуты. Родителям, супруге, близким и родным выражаю глубокие соболезнования, терпения вам и сил. Жители Татышлинского района разделяют вашу скорбь», – написал на своей странице глава администрации Татышлинского района Фанур Шайхисламов.



О месте и времени прощания с погибшим сообщат дополнительно.

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Фото: vk.com/fshaikhislamov