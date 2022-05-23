Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ильгиз Гайфуллин
16:05, 23 май 2022
В ходе спецоперации на Украине погиб командир десантно-штурмового взвода из Башкирии Ильгиз Гайфуллин. Информацию об этом подтвердили сегодня, 23 мая, в администрации Учалинского района.
Ильгиз Гайфуллин родился в Учалинском районе в деревне Рысаево в 1996 году. В 2018 году он окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище им. В. Ф. Маргелова. Ильгиз заключил контракт на прохождение военной службы на период обучения в училище и 5 лет после его окончания. Похороны пройдут в деревне Рысаево.
— Все односельчане запомнят Ильгиза веселым, жизнерадостным человеком, — пишет односельчанка солдата Сакина Шагимарданова.