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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ильгиз Гайфуллин

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ильгиз Гайфуллин

16:05, 23 май 2022

В ходе спецоперации на Украине погиб командир десантно-штурмового взвода из Башкирии Ильгиз Гайфуллин. Информацию об этом подтвердили сегодня, 23 мая, в администрации Учалинского района.

Ильгиз Гайфуллин родился в Учалинском районе в деревне Рысаево в 1996 году. В 2018 году он окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище им. В. Ф. Маргелова. Ильгиз заключил контракт на прохождение военной службы на период обучения в училище и 5 лет после его окончания. Похороны пройдут в деревне Рысаево.

— Все односельчане запомнят Ильгиза веселым, жизнерадостным человеком, — пишет односельчанка солдата Сакина Шагимарданова.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Сакина Шагимарданова / Vk.com
Теги: Учалинский район Погибшие на Украине
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