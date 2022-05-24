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Погода в Башкирии 24 мая 2022 года: грозы и град

Погода в Башкирии 24 мая 2022 года: грозы и град

07:30, 24 май 2022

В Башгидрометцентре рассказали о незначительном потеплении в ближайшие 3 дня

24 мая температура воздуха будет +3... +8 °С. Ветер южный, умеренный. Ожидаются небольшие дожди. Возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы — 0... -2 °С. Днем потеплеет до 13–18 °С, в юго-восточном направлении — до 22 °С. Ветер будет слабым и порывистым. Днем местами будет идти небольшой дождь.


25 мая ожидаются кратковременные дожди. В некоторых районах будут идти грозы и град. Ветер будет умеренным, днем местами усилится. Температура воздуха ночью — +7... +12 °С, днем — 12–17 °С.

Отметим, что в прошлом году в аналогичный период в республике установилась аномальная жара. Чтобы узнать, что происходит теперь, мы обратились в БашГУ на кафедру геологии, гидрометеорологии и геоэкологии. По словам преподавателя Риты Камаловой, для мая происходящее действительно можно оценивать как аномалию.


— Не катастрофично, чуть ниже нормы. Циркуляция атмосферы такая нетипичная, — пояснила она.

При этом она подчеркнула, что точный прогноз погоды может дать Башгидромет. Напомним, в начале апреля начальник отдела метеопрогноза Гульназ Загитова отмечала, что в республику и весна пришла позже календарного срока, но, по ее словам, это типично для региона.

— Весна наступает в республике, когда переход среднесуточной температуры воздуха превышает ноль. По нормам это происходит 4–7 апреля. Но эти сроки могут наблюдаться как раньше, так и позже, — рассказала Загитова.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: ufa1.ru
Теги: погода
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