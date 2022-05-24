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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Егор Ефимов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Егор Ефимов

08:45, 24 май 2022

В минувшую пятницу, 20 мая, во время спецоперации на Украине погиб 22-летний Егор Ефимов из Башкирии. Молодой человек родился в Сибае 29 сентября 2000 года, окончил Сибайский колледж строительства и сервиса. В 2019 году его призвали на военную службу по призыву, а еще через год он заключил контракт с Министерством обороны РФ.

Новость шокировала весь Сибай, многие знали Егора лично.

- Егор, ты был достойным парнем. Спи спокойно, - пишут о нем знакомые.

- Соболезную родным и близким. А защитнику вечная память и вечная слава! Царствия ему Небесного! – скорбят горожане.

Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ильгиз Гайфуллин.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Сибай Погибшие на Украине
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