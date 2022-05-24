Житель Башкирии спас из пожара пятерых человек

12:00, 24 май 2022

Житель села Калимово Буздякского района Башкирии Ильсур Арсланов спас сразу пятерых человек во время пожара в их доме. Мужчину представили к награде за отвагу. Об этом сообщил глава муниципалитета Ильнур Игдиев.







Инцидент произошел еще в марте. Проходя по улице, Ильсур вдруг услышал звук пожарного извещателя и увидел дым, который валил со стороны дома его родственников. Мгновенно оценив обстановку, мужчина сначала помог выбраться из горящего дома хозяевам, а затем через окно вытащил на улицу племянников. Всего благодаря действиям Арсланова были спасены пять человек: двое малолетних детей и трое взрослых.





За мужество и отвагу, проявленные в экстремальной ситуации при спасении человеческой жизни, приказом Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Арсланов был удостоен медали «За доблесть». Заслуженную награду герою вручили на прошлой неделе.

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Фото: vk.com // Ильнур Игдиев