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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Марсель Курманалин

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Марсель Курманалин

19:09, 24 май 2022

В ходе военной спецоперации на Украине 19 мая погиб 28-летний уроженец деревни Шарипкулово Курманалин Марсель Суиндыкович. О гибели военнослужащего сообщили в администрации Кармаскалинского района Башкирии. Прощание с сержантом состоится 25 мая в 12:30 в Парке Победы села Кармаскалы.

«Нельзя описать словами ту боль от невосполнимой утраты, которую чувствуют родители, родные и близкие тех, кто отдает жизнь за мир на земле. Марсель – один из них. Без мужа осталась супруга Айгуль, трое детей остались без отца. Мы приносим самые искренние соболезнования матери Марселя Хакимовой Диле Анваровне, родным и близким. Терпения вам. А Марселю пусть земля будем пухом. Спи спокойно, наш друг», – написали в администрации.


Марсель окончил школу в Шарипкулово. По словам учителей, он был жизнерадостным, добрым и честным ребенком. В 2012 году его призвали на службу. А в 2018 Марсель заключил контракт. На Украине он служил в должности командира танка танкового взвода танковой роты дивизии Центрального военного округа.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: Кармаскалинский район Погибшие на Украине
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