Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Вадим Хакимов

19:16, 24 май 2022

В ходе военной спецоперации в Украине погиб военный из Башкирии Вадим Хакимов. Об этом накануне, 23 мая, сообщили в своем официальном сообществе в соцсети представители администрации Кармаскалинского района.







Прощание с 26-летним контрактником прошло в его родном селе Улукулево, сообщили в соцсетях местного Дома культуры. На траурной церемонии присутствовали вице-премьер Башкирии Ирек Сагитов, глава районной администрации Альфир Сабиров.



— Вадим — наш герой, он достоин уважения и восхищения, — сообщили местные власти. — Он сумел сохранить себя в боевых действиях в Сирии, Таджикистане, но Украина стала последним местом его воинской службы. Сегодня Вадим представлен к государственной награде посмертно.





Как сообщили представители сельского Дома культуры, Хакимов хорошо учился в школе, был активистом, в 2013 году его призвали в армию, а в 2015 году парень заключил контракт.

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Фото: администрация Кармаскалинского района, Улукулевский СДК / Vk.com