Погода в Башкирии 25 мая 2022 года: сильные дожди, грозы и усиление ветра

07:30, 25 май 2022

Спасатели МЧС Башкирии предупредили жителей республики об ухудшении погоды. По предоставленному прогнозу, в регионе 24 и 25 мая ожидаются сильные дожди, грозы и усиление ветра до 18 м/с.







В ведомстве также пообещали, что температура воздуха составит ночью +3,+8 , по юго-востоку до +13, днем +13,+18. Среди неприятных явлений также прогнозируется и ухудшение видимости в тумане и дожде от 500 до 1000 м.



В Уфе прогнозируют облачную погоду с дождями и ветер переменных направлений от 0 до 5 м/с. Температура воздуха ночью +7,+9, днем +14,+16.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Фото: pexels