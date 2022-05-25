В Башкирии объявили сбор добровольцев для отправки на Украину

09:36, 25 май 2022

С инициативой создать батальон добровольцев для участия в специальной операции России на Украине выступили сегодня в региональной общественной организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ»







В башкирской столице объявлен был сбор добровольцев для участия в спецоперации на территории Украины. Об этом сообщил в соцсетях председатель региональной общественной организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ» Алик Камалетдинов.



По мнению Камалетдинова, Башкирия может последовать примеру республики Чечня, власти которой направили на Украину уже несколько добровольческих групп, отметив при этом, что будучи ветераном боевых действий готов самостоятельно возглавить батальон.





Также председатель организации отметил, что со стороны граждан есть определённый запрос на то, чтобы отправиться на спецоперацию. По его словам, такие желающие есть, и от них регулярно поступают звонки и сообщения. В завершение своего поста в соцсетях Камалетдинов подчеркнул, что Башкортостан в трудные времена всегда был опорой для государства, перечислив при этом ряд побед российской армии.

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