Погода в Башкирии 26 мая 2022 года: потепление и дожди

07:30, 26 май 2022

Башгидрометцентр рассказал прогноз погоды на 26 и 27 мая. Синоптики пообещали в ближайшие два дня дожди, умеренный ветер и потепление до +20°С.



26 мая местами пройдут кратковременные дожди. Ветер в республике будет преимущественно западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2,+7 °, днем +11,+16°.



27 мая также вероятны кратковременные дожди. Ветер будет еще теплее и слабее – южный, юго-западный. Температура воздуха ночью +1,+6°, днем +15,+20°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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