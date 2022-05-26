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Погода в Башкирии 26 мая 2022 года: потепление и дожди

Погода в Башкирии 26 мая 2022 года: потепление и дожди

07:30, 26 май 2022

Башгидрометцентр рассказал прогноз погоды на 26 и 27 мая. Синоптики пообещали в ближайшие два дня дожди, умеренный ветер и потепление до +20°С.

26 мая местами пройдут кратковременные дожди. Ветер в республике будет преимущественно западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2,+7 °, днем +11,+16°.

27 мая также вероятны кратковременные дожди. Ветер будет еще теплее и слабее – южный, юго-западный. Температура воздуха ночью +1,+6°, днем +15,+20°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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