Погода в Башкирии 26 мая 2022 года: потепление и дожди
07:30, 26 май 2022
Башгидрометцентр рассказал прогноз погоды на 26 и 27 мая. Синоптики пообещали в ближайшие два дня дожди, умеренный ветер и потепление до +20°С.
26 мая местами пройдут кратковременные дожди. Ветер в республике будет преимущественно западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2,+7 °, днем +11,+16°.
27 мая также вероятны кратковременные дожди. Ветер будет еще теплее и слабее – южный, юго-западный. Температура воздуха ночью +1,+6°, днем +15,+20°.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
www.ufa.kp.ru
Читайте также
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 19 мая 2022 года: ветер, дожди и град
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 16 мая 2022 года: грозы и град
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 16 апреля 2022 года: дождь и ветер
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 13 апреля 2022 года: кратковременные дожди и потепление