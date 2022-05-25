Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Валерий Еньков

22:19, 25 май 2022

В ходе спецоперации на Украине погиб 37-летний Валерий Еньков из Благоварского района Башкирии. Сегодня, 25 мая, прошла церемония прощания с военным. Об этом сообщил глава муниципалитета Марат Юсупов.







– В 2001 году [Еньков] окончил школу, обучался в Уфимской автошколе по специальности водитель колесных машин. За годы учебы показал себя старательным и способным учеником, обладал добрым характером, легко находил контакт со сверстниками, – рассказал чиновник.



Валерий прошел срочную службу. К армии по контракту присоединился 23 марта текущего года. В спецоперации он был старшим наводчиком минометного взвода отдельной мотострелковой бригады.





У Енькова остался маленький сын. Юсупов пообещал, что местная администрация «не оставит» его семью и поддержит ее всем необходимым.

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