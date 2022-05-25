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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Сергей Кирьяков

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Сергей Кирьяков

22:22, 25 май 2022

Известно о том, что Кирьяков, служивший механиком-водителем мотострелкового отделения погиб 13 марта 2021 года.

21-летний Сергей Кирьяков из города Салават 13 марта погиб в ходе специальной военной операции России на Украине, он был механиком-водителем мотострелкового отделения. В Салавате он окончил среднюю школу № 24.

Сегодня Mkset уже сообщал о гибели в ходе СВО старшего лейтенанта Андрея Такинова из Нефтекамска, возглавлявшего топогеодезическую службу войсковой части.

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Источник: mkset.ru
Теги: Салават Погибшие на Украине
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