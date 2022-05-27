Погода в Башкирии 27 мая 2022 года: прогнозируется потепление
07:30, 27 май 2022
В Башкирии характер погоды изменится к лучшему. Подробный прогноз предоставили синоптики Башгидромета.
По данным регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу, 27 мая в республике будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами пройдет кратковременный дождь. При этом ощутимо потеплеет: в ночные часы температура воздуха ночью составит +7, +6 градусов. Днем воздух прогреется до +15, +20 по Цельсию.
Ветер прогнозируется южный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный.
В последующие дни на территории республики будет еще теплее.