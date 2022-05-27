Погода в Башкирии 27 мая 2022 года: прогнозируется потепление

07:30, 27 май 2022

В Башкирии характер погоды изменится к лучшему. Подробный прогноз предоставили синоптики Башгидромета.







По данным регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу, 27 мая в республике будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами пройдет кратковременный дождь. При этом ощутимо потеплеет: в ночные часы температура воздуха ночью составит +7, +6 градусов. Днем воздух прогреется до +15, +20 по Цельсию.



Ветер прогнозируется южный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный.



В последующие дни на территории республики будет еще теплее.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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