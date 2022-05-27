В Башкирии семьи с детьми-инвалидами будут обеспечиваться жильём по новой схеме

08:05, 27 май 2022

В Башкирии приняли закон, который касается социальной поддержки инвалидов. Согласно документу, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами будут обеспечиваться жильём по новой схеме.







Предлагается внедрить новый механизм обеспечения жильем инвалидов и семей с детьми-инвалидами по договорам социального найма путем предоставления им жилищных сертификатов.



— Законопроектом предусматривается возможность реализации инвалидами и семьями, воспитывающими детей-инвалидов, права на обеспечение жилыми помещениями путем предоставления однократно по их выбору социальной выплаты на приобретение благоустроенного жилого помещения, удостоверяемой жилищным сертификатом, — рассказала заместитель председателя комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Госсобрания РБ Милана Скоробогатова. — Законопроектом также предусматривается возможность использования жилищного сертификата на приобретение благоустроенного жилого помещения: квартиры, индивидуального жилого дома, доли жилого помещения (при приобретении в долевую собственность владельца сертификата и членов его семьи) расположенного на территории Республики Башкортостан. При этом право на предоставление социальной выплаты считается реализованным со дня государственной регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное с использованием средств социальной выплаты.





Жилищные сертификаты предназначены для людей, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний. Номинал одного сертификата составляет около 2,4 миллиона рублей.



Ранее сообщалось, что получив сертификат, семья сможет купить жилье в удобном месте — рядом с нужной больницей или учреждением социального обслуживания. Кроме того, такой механизм позволит органам местного самоуправления более полно осваивать средства, выделяемые им из республиканского бюджета на обеспечение жильем людей с тяжелыми заболеваниями.









Депутаты Госсобрания РБ большинством голосов проголосовали за принятие документа в целом.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram