Опубликованы фото экипировки бойцов башкирского батальона имени Шаймуратова
11:03, 27 май 2022
В сети появились фотографии обмундирования башкирского добровольческого батальона имени генерала Минигали Шаймуратова. Снимки в своих соцсетях 26 мая опубликовал инициатор создания подразделения, председатель региональной общественной организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ» Алик Камалетдинов.
– Публикую фотографии некоторых элементов формы и амуниции, которой будут обеспечены со стороны республики военнослужащие батальона. Тут представлены не все элементы. Уверяю всех, что всё остальное тоже отличного качества! – написал Камалетдинов.
На снимках представлено обмундирование камуфляжной расцветки: верхняя одежда, ботинки, перчатки, а также рюкзаки. На одном из снимков также представлена часть комплекта по оказанию медицинской помощи.