Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Опубликованы фото экипировки бойцов башкирского батальона имени Шаймуратова

Опубликованы фото экипировки бойцов башкирского батальона имени Шаймуратова

11:03, 27 май 2022

В сети появились фотографии обмундирования башкирского добровольческого батальона имени генерала Минигали Шаймуратова. Снимки в своих соцсетях 26 мая опубликовал инициатор создания подразделения, председатель региональной общественной организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ» Алик Камалетдинов.

– Публикую фотографии некоторых элементов формы и амуниции, которой будут обеспечены со стороны республики военнослужащие батальона. Тут представлены не все элементы. Уверяю всех, что всё остальное тоже отличного качества! – написал Камалетдинов.

На снимках представлено обмундирование камуфляжной расцветки: верхняя одежда, ботинки, перчатки, а также рюкзаки. На одном из снимков также представлена часть комплекта по оказанию медицинской помощи.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com // Алик Камалетдинов
Читайте также

В Башкирии объявили сбор добровольцев для отправки на Украину
Общество в Башкирии
В Башкирии объявили сбор добровольцев для отправки на Украину
Учительница из Стерлитамака получила орден генерала Шаймуратова за спасение учеников
Общество в Башкирии
Учительница из Стерлитамака получила орден генерала Шаймуратова за спасение учеников
Самая известная фотография солдата Великой Отечественной
Это интересно
Самая известная фотография солдата Великой Отечественной
Руководителю минздрава Башкирии вручили орден генерала Шаймуратова
Здравоохранение в Башкирии
Руководителю минздрава Башкирии вручили орден генерала Шаймуратова


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: