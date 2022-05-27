Опубликованы фото экипировки бойцов башкирского батальона имени Шаймуратова

11:03, 27 май 2022

В сети появились фотографии обмундирования башкирского добровольческого батальона имени генерала Минигали Шаймуратова. Снимки в своих соцсетях 26 мая опубликовал инициатор создания подразделения, председатель региональной общественной организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ» Алик Камалетдинов.







– Публикую фотографии некоторых элементов формы и амуниции, которой будут обеспечены со стороны республики военнослужащие батальона. Тут представлены не все элементы. Уверяю всех, что всё остальное тоже отличного качества! – написал Камалетдинов.



На снимках представлено обмундирование камуфляжной расцветки: верхняя одежда, ботинки, перчатки, а также рюкзаки. На одном из снимков также представлена часть комплекта по оказанию медицинской помощи.





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Фото: vk.com // Алик Камалетдинов