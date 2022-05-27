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В Башкирии из-за отмены авиарейса перенесли прощание с погибшим на Украине военным

В Башкирии из-за отмены авиарейса перенесли прощание с погибшим на Украине военным

21:24, 27 май 2022

В башкирском городе Сибае перенесли на неопределенный срок церемонию прощания с Егором Ефимовым, который погиб во время спецоперации на Украине.

Как сообщило издание «Сибайский рабочий», это связано с отменой авиарейса, на котором должны были доставить тело солдата. Изначально траур планировалось провести завтра, 28 мая.

Напомним, 21-летний ефрейтор Егор Ефимов погиб 20 мая. Он родился в Сибае, где окончился местный колледж строительства и сервиса. В 2019 году его призвали на срочную службу. Спустя год он заключил контракт с Минобороны России.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: "Сибайский рабочий"
Теги: Сибай Погибшие на Украине
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