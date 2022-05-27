В Башкирии из-за отмены авиарейса перенесли прощание с погибшим на Украине военным
21:24, 27 май 2022
В башкирском городе Сибае перенесли на неопределенный срок церемонию прощания с Егором Ефимовым, который погиб во время спецоперации на Украине.
Как сообщило издание «Сибайский рабочий», это связано с отменой авиарейса, на котором должны были доставить тело солдата. Изначально траур планировалось провести завтра, 28 мая.
Напомним, 21-летний ефрейтор Егор Ефимов погиб 20 мая. Он родился в Сибае, где окончился местный колледж строительства и сервиса. В 2019 году его призвали на срочную службу. Спустя год он заключил контракт с Минобороны России.