В Башкирии из-за отмены авиарейса перенесли прощание с погибшим на Украине военным

21:24, 27 май 2022

В башкирском городе Сибае перенесли на неопределенный срок церемонию прощания с Егором Ефимовым, который погиб во время спецоперации на Украине.



Как сообщило издание «Сибайский рабочий», это связано с отменой авиарейса, на котором должны были доставить тело солдата. Изначально траур планировалось провести завтра, 28 мая.



Напомним, 21-летний ефрейтор Егор Ефимов погиб 20 мая. Он родился в Сибае, где окончился местный колледж строительства и сервиса. В 2019 году его призвали на срочную службу. Спустя год он заключил контракт с Минобороны России.



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Фото: "Сибайский рабочий"