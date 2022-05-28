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Погода в Башкирии 28 мая 2022 года: сильный ветер и грозы

Погода в Башкирии 28 мая 2022 года: сильный ветер и грозы

07:30, 28 май 2022

МЧС по РБ предупреждает жителей республики о порывах ветра до 17 метров в секунду при грозах 28 мая. Также в этот день, по прогнозам синоптиков Башгидромета, на автодорогах утром местами ожидается туман, видимость 500-1000 м.

Жителям Башкирии рекомендуется соблюдать правила безопасности. По возможности в неблагоприятную погоду не стоит выходить из дома. Если ветер застал вас на улице, необходимо укрыться в подъездах, магазинах. Не рекомендуется находиться под опасными объектами – рекламными щитами, деревьями, линиями электропередач.

Также стоит быть крайне осторожными при грозе. Запрещается пережидать непогоду под отдельно стоящими либо высокими деревьями. Если гроза застала вас в лесу, нельзя находиться у костра. Во время молний крайне опасно купаться, находиться у водоема, плавать на лодке, ловить рыбу.


Если вы попали в опасность или же другим людям требуется помощь, сообщите об этом по телефону экстренных служб. С городского (мобильного) телефона: (112) – единый номер вызова экстренных служб; 01 (101) – единый телефон пожарных и спасателей. «Телефон доверия» главного управления МЧС России по РБ: 8 (347) 222-87-89.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: pexels
Теги: погода
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