Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Азат Музафаров

11:00, 28 май 2022

В ходе спецоперации на Украине погиб Азат Музафаров из Салаватского района Башкирии. Об этом сообщил глава муниципалитета Марс Кашапов.







"С большой горечью сообщаю, что при исполнении служебного долга во время исполнения спецоперации на территории Украины погиб ещё один наш земляк Музафаров Азат Раисович, стрелок - помощник гранатометчика мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона, уроженец деревни Идрисово.



Выражаю искренние, глубокие соболезнования родным и близким Музафарова Азата Раисовича.





Это непоправимая утрата для семьи Азата, тяжелая потеря для друзей, одноклассников, сослуживцев и всех, кто его знал. Oн нacтoящий Γepoй, кoтopый нaвceгдa ocтaнeтcя для нac вcex пpимepoм мyжecтвa и oтвaги, вepнocти cвoeмy дoлгy. Beчнaя пaмять!".

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