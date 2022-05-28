Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Азат Музафаров

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Азат Музафаров

11:00, 28 май 2022

В ходе спецоперации на Украине погиб Азат Музафаров из Салаватского района Башкирии.  Об этом сообщил глава муниципалитета Марс Кашапов.

"С большой горечью сообщаю, что при исполнении служебного долга во время исполнения спецоперации на территории Украины погиб ещё один наш земляк Музафаров Азат Раисович, стрелок - помощник гранатометчика мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона, уроженец деревни Идрисово.

Выражаю искренние, глубокие соболезнования родным и близким Музафарова Азата Раисовича.


Это непоправимая утрата для семьи Азата, тяжелая потеря для друзей, одноклассников, сослуживцев и всех, кто его знал. Oн нacтoящий Γepoй, кoтopый нaвceгдa ocтaнeтcя для нac вcex пpимepoм мyжecтвa и oтвaги, вepнocти cвoeмy дoлгy. Beчнaя пaмять!".

Читайте также:

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Сергей Кирьяков
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: https://vk.com/marskashapov
Фото: https://vk.com/marskashapov
Теги: Салаватский район Погибшие на Украине
Читайте также

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Артур Саитов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Артур Саитов
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Илнур Хуснутдинов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Илнур Хуснутдинов
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Руслан Галимов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Руслан Галимов
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Артур Батыров
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Артур Батыров


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: