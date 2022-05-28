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В Башкирии простились с погибшем в ходе спецоперации на Украине Сергеем Кирьяковым

В Башкирии простились с погибшем в ходе спецоперации на Украине Сергеем Кирьяковым

19:31, 28 май 2022

В субботу, 28 мая, в Салавате простились с погибшем во время спецоперации на территории Украины Сергеем Кирьяковым.

Об этом в своих социальных сетях рассказал мэр города Игорь Миронов. Попрощаться с военнослужащим пришли его родные и близкие, а также ветераны боевых действий и неравнодушные горожане.

Мэр Салавата Игорь Миронов после траурного митинга написал поминальный пост в своих социальных сетях, где выразил соболезнования родным и близким молодого человека.


- Сложно смириться с тем, что такие молодые, здоровые, красивые уходят от нас. Искренне соболезную родителям Сергея Кирьякова, его родным и близким! Обязательно поддержим их в этом горе... Нашем общем горе, - написал мэр Салавата.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: администрация города Салават
Теги: Салават Погибшие на Украине
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