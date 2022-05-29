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Погода в Башкирии 29 мая 2022 года: потепление

Погода в Башкирии 29 мая 2022 года: потепление

07:30, 29 май 2022

В Башкирии погода кардинально поменяется. Чего ожидать уже в ближайшие дни? Подробный прогноз опубликовали накануне синоптики Башгидромета.

По данным метеорологов, с юго-запада будет выноситься более теплая воздушная масса. Температура воздуха приблизится  к норме. Уже 29 мая по республике будет по-летнему тепло. Так, температура воздуха ночью повысится до +7,+12 градусов, днем +16,+21 по Цельсию. Однако без дождей все-таки не обойдется. С прохождением атмосферных фронтов, смещающихся с запада России, в воскресенье местами по Башкирии пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы.

В начале следующей недели максимальные температуры воздуха будут близки к 20-ти градусным отметкам. Так, 30 мая, в понедельник в ночные часы столбик термометра покажет до +7,+12 градусов, днем воздух прогреется до +18,+23.


Во вторник, 31 мая температура воздуха в Башкирии также будут близка к +20-ти по Цельсию.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: i-gazeta.com
Теги: погода
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