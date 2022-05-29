Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Андрей Ташкинов

18:49, 29 май 2022

Сегодня в Нефтекамске простились с 27-летним Андреем Ташкиновым, погибшим во время спецоперации на Украине. Траурная церемония прощания прошла на территории Петро-Павловского Кафедрального Собора.







Проводить в последний путь героя собрались его близкие – друзья и родственники, а также заместитель Председателя Госсобрания-Курултая Башкирии Рустем Ахмадинуров и глава Нефтекамска Эльдар Валидов.



Как рассказали в администрации, Андрей Ташкинов родился и вырос в Нефтекамске. После окончания школы парень поступил Военно-космическую академию имени А.Ф. Можайского. Во время учебы в академии отметился как талантливый игрок хоккейного клуба «Звездная гвардия» Санкт-Петербурга. После академии Андрей Ташкинов проходил службу в Оренбургской области в Тоцком районе.





- За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Андрей Ташкинов представлен к государственной награде, - отметили в городской администрации.

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Фото: Руслан Никонов