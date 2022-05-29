В Башкирии выступление популярного блогера закончилось настоящей давкой

19:11, 29 май 2022

Вчера в Стерлитамаке прошло празднование Дня города, в честь которого организаторы устроили грандиозный фестиваль с участием звезд башкирской и отечественной эстрады, лазерным шоу и фейерверком.







Одним из приглашенных гостей стал популярный среди детей и подростков блогер Влад Кобяков. Поглядеть на кумира собрались сотни ребятишек и их родителей, из-за чего во время выступления образовалась настоящая давка. Подростки даже залезали на деревья, чтобы поближе разглядеть своего любимца, а вот многие малыши просто расплакались, потому что им ничего не было видно в толпе.



- О чем думали организаторы? Зная, что вся молодёжь от 3 до 18 лет «тащится» от этого Кобякова, устроить его выступление на пятачке, рассчитанном от силы человек на 100. А было не менее 500. Была настоящая давка. Все толкались и топтали друг друга! – возмущается Людмила Т.





- Сколько детей до слез довели! Сколько родителей потеряли своих детей в этой толкучке! Охрана возле маленькой сцены детей толкала назад, даже по ножкам их прошлись. Бедные дети, смотреть на них жалко было, откуда только не приехали, с Ишимбая, с Салавата! – вторит Виктория С.



Впрочем, как оказалось, после выступления на малой сцене Кобяков перебрался на большую сцену, где еще раз исполнил для стерлитамакцев и гостей города свои зажигательные хиты.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: соцсети