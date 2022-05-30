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Погода в Башкирии 30 мая 2022 года: жара и грозы

Погода в Башкирии 30 мая 2022 года: жара и грозы

07:30, 30 май 2022

Новая рабочая неделя в Башкирии начнется с жары и гроз. Согласно прогнозу погоды, опубликованному на сайте Башгидрометцентра, завтра в республике днем столбики термометров покажут +18; +20 градусов, по юго-востоку республики – до +25. Также ожидаются кратковременные дожди и грозы, а также усиление северо-западного ветра до 9 метров в секунду.

В Уфе, судя по прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность, утром и вечером зарядит небольшой дождь. А вот прям летней жары горожане не почувствуют: средняя температура воздуха днем не превысит +18 градусов.

Напомним, что эта неделя в Башкирии ожидается довольно жаркой – в основном, столбики термометров будут держаться на отметке +20 градусов и выше. Также будет довольно солнечно, а вот ближе к выходным погода снова испортится, и зарядят дожди.


Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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