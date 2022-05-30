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Жители Башкирии попросили Хабирова отменить указ

Жители Башкирии попросили Хабирова отменить указ

09:06, 30 май 2022

Жители Уфы обратились к Радию Хабирову и попросили его изменить указ, по которому в местах скопления людей необходимо надевать маски. Но фактически исполнять его приходится только работникам — люди давно перестали носить макси где либо.

«Когда уберут маски в Ашан на Минигали Губайдуллина? Сколько продавцам приходится терпеть от покупателей негатива. Отмените, пожалуйста, постановление на ношение масок.

Уже почти во всех торговых точках города Уфы не носят маски, а в некоторых осталось. Для чего? Для продажи масок?», — написала Роза Б.
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Источник: news102.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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