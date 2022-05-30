Пенсионерам Башкирии по программе «Башкирское долголетие» доступны бесплатные путешествия по республике

11:01, 30 май 2022

По программе «Башкирское долголетие» в 2022 году бесплатно смогут путешествовать 10 тысяч пенсионеров из республики. Об этом рассказали в ЦУР РБ.







Стать участником программы можно, пройдя регистрацию на сайте https://долголетие.соцтуризмрб.рф и записавшись на тур. Также заявки принимаются в городской или районной администрации.



В ЦУР напомнили, что в рамках проекта оплачиваются трансфер, страховка, питьевая вода, экскурсии по достопримечательностям, сопровождение медицинского и социального специалистов.



Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров поручил увеличить финансирование программы «Башкирское долголетие» для расширения доступности туризма для жителей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями.

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