Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Риф Гафаров

16:29, 30 май 2022

23 мая текущего года погиб уроженец Белокатайского района Гафаров Риф Рафхатуллович. Об этом сообщил глава района Масхут Минигалин.



Риф Рафхатуллович родился 1 июля 1983 года в деревне Кирикеево. После окончания школы служил в рядах Вооруженных сил РФ. Контракт подписал в апреле текущего года.



"Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким…", - написал Минигалин.



Соболезнования родным и близким.



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Фото: соцсети