Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Риф Гафаров
16:29, 30 май 2022
23 мая текущего года погиб уроженец Белокатайского района Гафаров Риф Рафхатуллович. Об этом сообщил глава района Масхут Минигалин.
Риф Рафхатуллович родился 1 июля 1983 года в деревне Кирикеево. После окончания школы служил в рядах Вооруженных сил РФ. Контракт подписал в апреле текущего года.
"Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким…", - написал Минигалин.
Соболезнования родным и близким.
Фото: соцсети
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