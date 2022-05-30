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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Риф Гафаров

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Риф Гафаров

16:29, 30 май 2022

23 мая текущего года погиб уроженец Белокатайского района Гафаров Риф Рафхатуллович. Об этом сообщил глава района Масхут Минигалин.

Риф Рафхатуллович родился 1 июля 1983 года в деревне Кирикеево. После окончания школы служил в рядах Вооруженных сил РФ. Контракт подписал в апреле текущего года. 

"Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким…", - написал Минигалин.

Соболезнования родным и близким.

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Фото: соцсети
Теги: Белокатайский район Погибшие на Украине
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