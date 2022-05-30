Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Руслан Гилимханов

19:02, 30 май 2022

В Башкирии простились с погибшим во время спецоперации на Украине Русланом Гилимхановым. Об этом сообщил сегодня, 30 мая, мэр города Дюртюли Риф Юсупов. Траурная церемония прошла на площадке районного дома культуры.







— Жаль, что такие люди уходят от нас. Знаю одно: память о них будет такой же вечной, как память о наших дедах, почти 80 лет назад воевавших за правду и справедливость, — написал в соцсетях Юсупов.



В пресс-службе города Дюртюли рассказали, погибшему было 35 лет. У него остались двое несовершеннолетних детей. А также именем Руслана Гилимханова назовут одну из улиц в районе.



— Еще в школе № 1, где учился погибший, установят мемориальную доску, — сказали в пресс-службе города.





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Фото: Риф Юсупов / Vk.com