Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Руслан Гилимханов
19:02, 30 май 2022
В Башкирии простились с погибшим во время спецоперации на Украине Русланом Гилимхановым. Об этом сообщил сегодня, 30 мая, мэр города Дюртюли Риф Юсупов. Траурная церемония прошла на площадке районного дома культуры.
— Жаль, что такие люди уходят от нас. Знаю одно: память о них будет такой же вечной, как память о наших дедах, почти 80 лет назад воевавших за правду и справедливость, — написал в соцсетях Юсупов.
В пресс-службе города Дюртюли рассказали, погибшему было 35 лет. У него остались двое несовершеннолетних детей. А также именем Руслана Гилимханова назовут одну из улиц в районе.
— Еще в школе № 1, где учился погибший, установят мемориальную доску, — сказали в пресс-службе города.