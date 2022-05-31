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Погода в Башкирии 31 мая 2022 года: дождь, гроза и ветер

Погода в Башкирии 31 мая 2022 года: дождь, гроза и ветер

07:30, 31 май 2022

Синоптики Башгдромета опубликовали прогноз погоды в Башкирии на последний день весны, 31 мая.

По данным специалистов, в регионе ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами по республике пройдет небольшой дождь, днем в отдельных районах с грозой. Западный и северо-западный ветер будет умеренным, в светлое время суток возможны порывы до сильного – по данным регионального МЧС, до 16 метров в секунду.

Температура воздуха ночью упадет до +6, +11°. Днем заметно потеплеет: +16, +21°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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