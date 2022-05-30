В Башкирии простились с Егором Ефимовым, погибшим во время спецоперации на Украине
22:03, 30 май 2022
29 мая в Сибае в последний путь проводили 22-летнего ефрейтора Ефимова Егора Витальевича, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной операции на Украине. На церемонию прощания пришли горожане, администрация, родные и близкие Егора.
Напомним, что похороны переносили с 28 мая на неопределенный срок из-за отмены авиарейса, на котором должны были доставить тело солдата.
Погиб Егор 20 мая. Сам родился в Сибае 29 сентября 2000 года, окончил Сибайский колледж строительства и сервиса. В 2019 году его призвали на военную службу по призыву, а еще через год он заключил контракт с Министерством обороны РФ.