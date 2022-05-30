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В Башкирии простились с Егором Ефимовым, погибшим во время спецоперации на Украине

В Башкирии простились с Егором Ефимовым, погибшим во время спецоперации на Украине

22:03, 30 май 2022

29 мая в Сибае в последний путь проводили 22-летнего ефрейтора Ефимова Егора Витальевича, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной операции на Украине. На церемонию прощания пришли горожане, администрация, родные и близкие Егора.

Напомним, что похороны переносили с 28 мая на неопределенный срок из-за отмены авиарейса, на котором должны были доставить тело солдата.

Погиб Егор 20 мая. Сам родился в Сибае 29 сентября 2000 года, окончил Сибайский колледж строительства и сервиса. В 2019 году его призвали на военную службу по призыву, а еще через год он заключил контракт с Министерством обороны РФ.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Сибай Погибшие на Украине
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