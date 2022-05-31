Стало известно, когда в июне 2022 года будет дополнительный выходной
09:01, 31 май 2022
Следующие выходные будут на один день дольше. Всё дело в том, что День России (12 июня) в этом году выпадает на воскресенье. Поэтому отдыхаем сразу три дня — с субботы, 11-го числа, по понедельник, 13-е число, включительно.
Следующие затяжные выходные будут ждать нас лишь в ноябре. Праздничной станет пятница, 4 ноября, — это День народного единства, а после нее наступят вполне законные выходные. Кстати, в четверг перед праздником (3 ноября) будет сокращенный рабочий день.
Как будем отдыхать в 2023 году — узнаем ближе к осени, когда правительство утвердит производственный календарь. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram