Стало известно, когда в июне 2022 года будет дополнительный выходной

09:01, 31 май 2022

Следующие выходные будут на один день дольше. Всё дело в том, что День России (12 июня) в этом году выпадает на воскресенье. Поэтому отдыхаем сразу три дня — с субботы, 11-го числа, по понедельник, 13-е число, включительно.



Следующие затяжные выходные будут ждать нас лишь в ноябре. Праздничной станет пятница, 4 ноября, — это День народного единства, а после нее наступят вполне законные выходные. Кстати, в четверг перед праздником (3 ноября) будет сокращенный рабочий день.



Как будем отдыхать в 2023 году — узнаем ближе к осени, когда правительство утвердит производственный календарь.

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