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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Вадим Кельдин

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Вадим Кельдин

14:10, 31 май 2022

В Уфе проводили в последний путь погибшего при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине старшего сержанта Вадима Кельдина. О траурной церемонии сообщает пресс-служба Государственного Собрания – Курултая РБ.

Попрощаться с военнослужащим пришли заместитель премьер-министра правительства Башкирии Ирек Сагитов, военный комиссар Михаил Блажевич, глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев, а также коллеги, ветераны боевых действий, родные и близкие погибшего сержанта.

Соболезнования семье Вадима Кельдина от имени главы Башкирии Радия Хабирова и депутатов республиканского парламента выразил председатель Госсобрания Константин Толкачев.

«Гибнут совсем молодые ребята, гибнут и люди более зрелые, опытные, такие, как Вадим Николаевич, которого мы провожаем сегодня в последний путь. Вадим не был новичком в военном деле. Профессию защищать Родину выбирал сознательно. Служил по контракту, в свое время неоднократно бывал в командировках в Сирии, был гвардейцем, что особенно почетно. Достойный муж и отец, настоящий воин и патриот, он до конца остался верен присяге, пал смертью храбрых. Сегодня Вооруженные Силы России решают непростые задачи, противостоят нацизму и геноциду. Без потерь, к сожалению, не обходится. Но, уверен, мы обязательно отстоим мир и правду, победим, как наши деды и прадеды 77 лет назад», – сказал  Константин Толкачев.

Вадим Кельдин – уроженец Уфы. После окончания школы поступил в Уфимский лесхозтехникум на специальность «механик автотранспортной техники». Был в командировке в Сирийской Арабской Республике. Должность – водитель-радиотелефонист инженерно-саперного взвода, воинское звание – старший сержант. Погиб 23 мая 2022 года при проведении специальной военной операции на Украине. У него осталась семья: жена и двое детей.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа Погибшие на Украине
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