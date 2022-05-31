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В Башкирии 22 многодетные женщины получили медаль «Материнская слава»

В Башкирии 22 многодетные женщины получили медаль «Материнская слава»

14:36, 31 май 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о награждении медалью «Материнская слава» 22 женщин, воспитывающих пять и более детей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.

К награде представлены многодетные мамы из Абзелиловского, Аскинского, Баймакского, Благоварского, Гафурийского, Давлекановского, Калтасинского, Кушнаренковского, Туймазинского, Учалинского районов, а также города Стерлитамака.

К награде полагается денежная премия в размере 17 тысяч рублей. Выплата направлена на создание благоприятных условий для проживания детей.

Медаль учреждена в 1998 году. За это время ею награждены более восьми тысяч матерей.

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Источник: www.bashinform.ru
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