В Башкирии 22 многодетные женщины получили медаль «Материнская слава»

14:36, 31 май 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о награждении медалью «Материнская слава» 22 женщин, воспитывающих пять и более детей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.







К награде представлены многодетные мамы из Абзелиловского, Аскинского, Баймакского, Благоварского, Гафурийского, Давлекановского, Калтасинского, Кушнаренковского, Туймазинского, Учалинского районов, а также города Стерлитамака.



К награде полагается денежная премия в размере 17 тысяч рублей. Выплата направлена на создание благоприятных условий для проживания детей.



Медаль учреждена в 1998 году. За это время ею награждены более восьми тысяч матерей.

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