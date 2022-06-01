Погода в Башкирии 1 июня 2022 года: будет жарко
08:23, 01 июн 2022
Башгидрометцентр дал прогноз погоды на первые два дня лета. По предоставленным данным, 1 и 2 июня дожди и сильный ветер не ожидаются.
1 июня в республике будет слабый северный ветер. Температура воздуха днем составит +19, +24°.
2 июня осадки также не прогнозируются, ветер будет северный слабый. Температура воздуха ночью +5, +10°, днем +21, +26°.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
gorobzor.ru