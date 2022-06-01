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Погода в Башкирии 1 июня 2022 года: будет жарко

Погода в Башкирии 1 июня 2022 года: будет жарко

08:23, 01 июн 2022

Башгидрометцентр дал прогноз погоды на первые два дня лета. По предоставленным данным, 1 и 2 июня дожди и сильный ветер не ожидаются.

1 июня в республике будет слабый северный ветер. Температура воздуха днем составит +19, +24°.

2 июня осадки также не прогнозируются, ветер будет северный слабый. Температура воздуха ночью +5, +10°, днем +21, +26°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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