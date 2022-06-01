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В Башкирии простились с погибшим во время спецоперации на Украине Азатом Музафаровым

В Башкирии простились с погибшим во время спецоперации на Украине Азатом Музафаровым

09:36, 01 июн 2022

В Башкирии простились с погибшим во время спецоперации на Украине Азатом Музафаровым. Об этом сообщил глава администрации Салаватского района Марс Кашапов.

Траурная церемония прошла в селе Идрисово, где присутствовали родные, друзья и все неравнодушные жители. Известно, что военнослужащий служил по контракту в мотострелковом батальоне помощником гранатометчика.

— Азат был хорошим, надежным парнем, способным, очень трудолюбивым. Жаль, что такие люди уходят от нас. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Азат награжден орденом Мужества посмертно, — написал в соцсетях Кашапов.

Ранее мы рассказывали, что во время спецоперации на Украине погиб 27-летний хоккеист из Башкирии. Он был выпускником нефтекамской спортшколы «Торос».

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Источник: ufa1.ru/text/incidents/2022/06/01/71375444
Теги: Салаватский район Погибшие на Украине
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