В Башкирии простились с погибшим во время спецоперации на Украине Азатом Музафаровым
09:36, 01 июн 2022
В Башкирии простились с погибшим во время спецоперации на Украине Азатом Музафаровым. Об этом сообщил глава администрации Салаватского района Марс Кашапов.
Траурная церемония прошла в селе Идрисово, где присутствовали родные, друзья и все неравнодушные жители. Известно, что военнослужащий служил по контракту в мотострелковом батальоне помощником гранатометчика.
— Азат был хорошим, надежным парнем, способным, очень трудолюбивым. Жаль, что такие люди уходят от нас. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Азат награжден орденом Мужества посмертно, — написал в соцсетях Кашапов.
Ранее мы рассказывали, что во время спецоперации на Украине погиб 27-летний хоккеист из Башкирии. Он был выпускником нефтекамской спортшколы «Торос».